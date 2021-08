Egypten lukker grænseovergang til Gazastriben efter uro

Egypten lukker fra mandag midlertidigt sin eneste grænseovergang til Gazastriben i begge retninger.

Det oplyser egyptiske sikkerhedskilder.

Hamas-bevægelsen, der sidder på magten i Gazastriben, oplyser, at den er blevet informeret om beslutningen, men giver ikke yderligere oplysninger.

Lukningen af overgangen ved byen Rafah skyldes ifølge de egyptiske kilder "sikkerhedsmæssige" årsager. Lørdag var der sammenstød mellem israelske soldater og palæstinensiske demonstranter ved grænsen mellem Israel og Gazastriben.

Artiklen fortsætter under annoncen

En 13-årig palæstinensisk dreng blev ramt af skud i hovedet og er alvorligt såret, oplyste det palæstinensiske sundhedsministerium.

En israelsk politimand blev ligeledes alvorligt såret. Han blev ifølge hæren ramt af skud affyret fra palæstinensisk side.

Hamas hævder, at tusindvis af demonstranter deltog i lørdagens protest.

Hamas havde indkaldt til demonstration mod Israels blokade af området samt for at markere, at det er 52 år siden, at al-Aqsa-moskéen brændte delvist ned. Det er islams tredjehelligste sted.

I årevis har den israelske blokade af Gazastriben indsnævret bevægelsesfriheden for beboerne i det palæstinensiske område og samtidig gjort det vanskeligt at få varer ind og ud.

I februar åbnede Egypten grænsen ved Rafah. Det skete i håb om, at det kunne hjælpe på forhandlinger mellem forskellige palæstinensiske grupper, som på det tidspunkt holdt møder i Egyptens hovedstad, Kairo.

Under og efter en 11 dage lang væbnet konflikt mellem Israel og Hamas i maj holdt Egypten overgangen åben og forsynede Gazastriben med nødhjælp og byggematerialer.

Egypten bidrog til at forhandle en våbenhvile på plads mellem de to parter.

/ritzau/Reuters