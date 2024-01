Egypten og Mærsk vil samarbejde om sikkerhed i Det Røde Hav

Egyptens premierminister, Mostafa Madbouly, har haft et videomøde med repræsentanter fra Mærsk.

Her har de diskuteret udviklingen i Det Røde Hav. Det skriver Reuters.

De har også talt om, hvilke måder de kan styrke deres fælles samarbejde på. Sådan lyder det i en erklæring fra det egyptiske kabinet onsdag.

Madbouly understreger, at sikkerheden - heriblandt også sikkerheden for søfart - i Det Røde Hav er central for Egyptens nationale sikkerhed.

Suez-kanalen går gennem Egypten, og det er blandt andet derfor, at Det Røde Hav er vigtigt for landets premierminister.

Det Røde Hav er en af verdenshandlens vigtigste skibsruter, da det er den eneste vej til Middelhavet gennem Suez-kanalen.

På grund af angreb mod skibe i Det Røde Hav, heriblandt et Mærsk-skib, har rederigiganten besluttet at sende samtlige af sine skibe syd om Afrika.

Det er Houthi-bevægelsen, der har angrebet adskillige skibe i området, blandt andet med droner og missiler.

Bevægelsen har tidligere meldt ud, at de angriber skibene for at presse Israel til at stoppe med at angribe Gazastriben.

Den 30. december blev Mærsk-skibet "Maersk Hangzhou" angrebet af missiler. Siden prøvede medlemmer af Houthi-bevægelsen at komme om bord på skibet.

Houthierne havde dog ikke stor succes med deres angreb på skibet. Ingen kom til skade ved angrebet, og skibet fortsatte sin sejlads, før det lagde til anker i Suez-havnen i Egypten.

Det Hvide Hus sagde onsdag, at houthiernes angreb i Det Røde Hav er tiltagende, og at USA vil rådføre sig med sine partnere om de næste skridt, hvis angrebene fortsætter. Det skriver Reuters.

- Disse angreb er ulovlige og eskalerende, sagde talsmand for det nationale sikkerhedsråd, John Kirby i følge Reuters.

/ritzau/