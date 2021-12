Egypten sender ledende aktivist fem år i fængsel

Alaa Abdel Fattah har fået fem års fængsel for at sprede falske nyheder. To medtiltalte fik hver fire år.

En af Egyptens mest kendte aktivister, Alaa Abdel Fattah, er mandag blevet idømt fem års fængsel ved en domstol i den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det oplyser hans familie og kilder ved retten ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Fattah var anklaget for at "sprede falske nyheder".

To medtiltalte, bloggeren Mohamed "Oxygen" Ibrahim og advokat Mohamed El-Baqer, er idømt hver fire års fængsel for de samme anklager.

Alle tre har været fængslet siden september 2019.

Dommen kan ikke ankes. Den skal endeligt godkendes af den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi.

- Alaa blev idømt fem år, Baqer fire år og Oxygen fire år, skriver aktivistens søster Mona Seif på Twitter.

- Dommeren var for stor en kujon til overhovedet at meddele os det, tilføjer hun.

Alaa Abdel Fattah var en fremtrædende figur i de store demonstrationer i januar og februar 2011, der førte til daværende præsident Hosni Mubaraks fald.

Aktivistens familie har klaget over de forhold, han er fængslet under.

- Han bliver nægtet adgang til bøger, en radio, et ur, og han må ikke komme ud at gå. Han kommer overhovedet ikke uden for cellen, undtagen når vi besøger ham, eller han skal for retten, siger hans mor, Leila Soueif, til Reuters.

I en kommentar, der blev trykt i New York Times lørdag, skrev Leila Soueif, at "omverdenen, der engang var så inspireret af de egyptiske revolutionære, ser nu den anden vej".

- Hans forbrydelse er, at som millioner af unge mennesker i Egypten og mange andre steder troede han på, at en anden verden var mulig. Og han vovede at forsøge at få det til at ske.

Inden retssagen mod de tre anklagede gik i gang, udsendte Tysklands forsvarsministerium en opfordring til Egypten om at give dem "en retfærdig retssag" og løslade dem fra den lange varetægtsfængsling.

Det fik den egyptiske regering til at kalde Tysklands meddelelse "en åbenlys og ubegrundet indblanding i egyptiske anliggender", skriver AFP.

/ritzau/