Egypten sender menneskeretsaktivist tre år i fængsel

En domstol i Egypten har tirsdag idømt en ansat ved et egyptisk menneskerettighedscenter tre års fængsel.

Den dømte, Patrick Zaki, var tiltalt for at "sprede falske nyheder" og "forstyrre sikkerheden".

Det meddeler Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR), hvor Zaki er ansat som researcher.

Patrick Zaki blev anholdt i februar 2020 for at have skrevet en artikel om forholdene for kopterne i Egypten.

Det er et kristent mindretal, der udgør mellem 10 og 15 procent af de omkring 105 millioner indbyggere i Egypten.

Artiklen beskrev en uge i Zakis liv. Han tilhører selv det kristne mindretal.

Efter anholdelsen sad han varetægtsfængslet i 22 måneder til december 2021. Derpå fik han lov at være på fri fod, indtil sagen kom for retten.

Ifølge EIPR blev han udsat for tortur og fik tæsk under afhøringen.

Han er blevet dømt under de nødretslove, der gælder i Egypten. Det betyder, at han ikke har mulighed for at anke dommen, meddeler menneskerettighedscentret.

Tirsdag, hvor dommen blev afsagt i Zakis hjemby Mansoura, er han igen blevet anholdt og overført til et fængsel.

Det oplyser lederen af EIPR, Hossam Bahgat, til nyhedsbureauet Reuters.

Patrick Zaki har tidligere studeret ved universitet i Bologna i Italien.

Italiens senat stemte i 2021 stemte for at give ham italiensk statsborgerskab, skriver nyhedsbureauet AFP.

Titusindvis af egyptiske journalister, aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og mange andre sidder fængslet i Egypten for at have givet udtryk for holdninger, der ikke er på linje med regeringens.

Amnesty International kalder i en meddelelse tirsdag dommen over Patrick Zaki for "skandaløs", skriver AFP.

