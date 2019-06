Egyptens dømte ekspræsident Mursi er død

Ekspræsident Mohamed Mursi besvimer under et retsmøde og dør efterfølgende ifølge egyptisk tv.

Egyptens tidligere præsident Mohamed Mursi er død, efter at han kollapsede under et retsmøde. Det oplyser det statslige tv.

Mursi, der blev afsat ved et kup i 2013, faldt besvimet om midt under retsmødet.

Han var en førende figur inden for det islamistiske muslimske broderskab.

Militæret under ledelse af nuværende præsident al-Sisi afsatte Mursi, efter der havde været masseprotester mod hans styre.

Mursi var blevet valgt til præsident ved et demokratisk valg, efter store demonstrationer havde tvunget landes mangeårige leder, Hosni Mubarak, fra posten i 2011.

/ritzau/