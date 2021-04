Egyptens faraoer og dronninger flytter til nyt museum

22 kongelige mumier skal fremover udstilles permanent på det nye Nationale Museum for Egyptens Civilisation.

18 konger og fire dronninger, der er tidligere herskere i Egypten, har lørdag aften fået et nyt hjem.

"Faraoernes gyldne parade", har Egypten døbt flytningen af 22 mumier, der hidtil har haft hjemme på Det Egyptiske Museum i Kairo.

Billeder af de flere tusind år gamle mumier, der langsomt blev transporteret gennem hovedstaden ved en kæmpemæssig ceremoni, blev sendt direkte på egyptisk tv.

Sikkerheden ved paraden i Kairo er omfattende. Den normalt myldrende Tahrir-plads og resten af ruten er spærret af for både fodgængere og køretøjer.

Mange millioner formodes at følge med på tv-skærme i både Egypten og andre dele af verden.

Fremover skal mumierne udstilles permanent på det nye Nationale Museum for Egyptens Civilisation.

Der er omkring syv kilometer mellem de to museer. Turen ventes at tage omkring 40 minutter.

Transporten af de 18 faraoer og fire dronninger foregår på hver deres specialbyggede og guldfarvede køretøj, der har ekstra støddæmpere for at undgå, at mumierne kommer til skade.

Mumierne er anbragt i særlige beholdere, der er fyldt med nitrogen lige som de montrer, mumierne normalt er udstillet i.

Der er sågar lagt ny asfalt på vejen på ruten, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kolonnen af vogne med mumierne snoede sig langsomt fra Det Egyptiske Museum og videre ud på Tahrir-pladsen i den rækkefølge, de herskede i landet.

Det betød, at den ældste farao, Sekenenre Taa II, der herskede i Egypten for knap 3600 år siden, blev kørt først ud.

Mumierne er fra de 17., 18., 19., og 20. dynastier i oldtidens Egypten. Det er en periode, der i historiebøgerne ofte betegnes som det nye rige, og som varede fra omkring 1550-1070 før vor tidsregning.

Lørdagens køretur er ikke den første rejse, de 22 mumier er ude på. De første blev fundet i 1881 på gravpladser i Luxor-området - blandt andet i Kongernes Dal - og blev siden transporteret til museet i Kairo.

/ritzau/