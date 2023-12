Egyptens præsident er urokkelig trods krise

Siden sidste år har det været helt galt. Egyptens 105 millioner indbyggere står midt i landets værste økonomiske krise nogensinde.

Inflationen buldrer afsted, det egyptiske pund falder mere og mere i værdi, og landet er dybt, dybt forgældet.

Alligevel er præsident Abdel Fattah al-Sisi på sikker kurs mod at genvinde det egyptiske præsidentvalg, som finder sted over tre dage med første valgdag søndag.

Det bliver i så fald hans tredje periode i træk som præsident, siden han for ti år siden kom til magten ved et kup mod den demokratisk valgte præsident Mohamad Morsi.

Den tredje periode er kun mulig, fordi der blev indført ændringer i forfatningen i 2019, som styrkede al-Sisis position.

Så nu står han der igen, Egyptens stærke mand, og selv om der på papiret er øvrige kandidater ved valget, så er der ikke tvivl om, at han fortsætter ved magten efter valget.

- Andre kandidater har ikke en chance for at vinde valget, fordi der ikke er nogen mulighed for dem for at konkurrere, siger Timothy E. Kaldas, vicedirektør ved Tahrir Institute for Middle East Policy, til mediet Deutsche Welle.

Han henviser til, at der bliver slået hårdt ned på Abdel Fattah al-Sisis politiske modstandere i Egypten.

De to mest lovende modkandidater har begge sagt, at deres støtter er blevet chikaneret, afhørt og i nogle tilfælde også anholdt uden grund.

Ved valget i 2018 vandt al-Sisi med 97 procent af stemmerne og havde kun en modkandidat, som ovenikøbet var tilhænger af al-Sisi. De øvrige fire var blevet anholdt eller stoppede deres kampagner på grund af trusler.

Da Abdel Fattah al-Sisi i efteråret kaldte til præsidentvalg, opfordrede han egypterne til at "bruge den demokratiske scene til at vælge den rigtige person til opgaven".

Timothy E. Kaldas kalder det for et "valgteater".

- Hvis der var et reelt valg, ville al-Sisi være ekstremt sårbar.

- Befolkningens utilfredshed med lederskabet og den forværrede økonomi stiger, mens levestandarden for de fleste egyptere er forværret under al-Sisis lederskab, siger han til Deutsche Welle.

Små grupper af mennesker samledes søndag morgen ved valgstederne i hovedstaden Kairo, da de åbnede klokken 9.00.

Andre egyptere har ikke været klar over, hvornår præsidentvalget skulle afholdes. Eller også mener de, at deres kryds kun vil gøre en lille forskel.

En af dem er Aya Mohamed, der er 35 år og marketingchef.

- Jeg vidste godt, at der skulle være valg, men jeg anede ikke hvornår. Jeg vidste det kun på grund af de massive al-Sisi kampagner rundt omkring i gaderne.

- Jeg er indifferent omkring valgene, for der kommer ikke nogen reel forandring, siger hun til Reuters.

Stemmeafgivelsen er spredt ud over tre dage og slutter på tirsdag. Resultatet af valget annonceres den 18. december.

