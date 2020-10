Al-Sisi: Folk har ret til at udtrykke deres tanker, men det må stoppe, når det sårer halvanden milliard.

Egyptens præsident, Al-Sisi, siger i en appel onsdag, at "fornærmelser" mod profeten Muhammed må stoppe i ytringsfrihedens navn.

- Folk har ret til at give udtryk for, hvad der er i deres tanker, men jeg mener, at dette må stoppe, når følelserne hos halvanden milliard (muslimer) bliver såret, siger den egyptiske leder ifølge AFP.