Egyptens præsident vil straffe ansvarlige for togulykke hårdt

Togulykker i Egypten bliver som regel tilskrevet dårlig infrastruktur og manglende vedligeholdelse.

Egypten har lørdag begravet de omkomne efter en togulykke i Tahta-området fredag.

Mindst 19 omkom i togulykken, mens 185 blev såret.

Det oplyser sundhedsminister Hala Zayed lørdag. Dermed nedjusterer han antallet af døde. Fredag lød meldingerne på mindst 32 døde og 165 tilskadekomne.

Togulykken fandt sted i Tahta-området i Sohag-provinsen cirka 440 kilometer syd for hovedstaden, Kairo.

Videobilleder viser et tog i høj hastighed drøne ind i et andet, så vogne blev ødelagt og væltet.

De første ofre for ulykken blev stedt til hvile tidlig lørdag, hvor små grupper af familier og pårørende deltog.

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har erklæret, at de ansvarlige for ulykken skal straffes hårdt. Ulykken er den seneste i en række af sådanne hændelser i Egypten.

Ulykkerne bliver som regel tilskrevet dårlig infrastruktur og manglende vedligeholdelse. Det står fortsat ikke klart, hvad der forårsagede ulykken.

Egyptens anklagemyndighed har sagt, at man vil indlede en efterforskning af hændelsen.

Egypten har en grel historie med togulykker.

For bare et år siden kom 13 mennesker til skade, da to passagertog kørte ind i hinanden nær Kairo.

I februar i 2019 kørte et tog af skinnerne ved hovedbanegården i Kairo, hvor flere end 20 mennesker mistede livet, og landets transportminister, Hisham Arafat, gik efterfølgende af.

Landets dødeligste togulykke skete i 2002.

I et 13 vogne langt passagertog på vej fra Kairo til byen Luxor gik der ild i en gasflaske på toget. En stor brand udbrød inde i toget, og mindst 373 mennesker mistede livet.

/ritzau/AFP