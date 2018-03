Egyptens Sisi er på vej til at sikre sig fire år mere

Resultatet er givet på forhånd ved Egyptens valg. Men blandt mange er der reel opbakning til præsident Sisi.

Egyptens siddende præsident, Abdel Fattah al-Sisi, får fire år mere på posten.

Ingen iagttagere er i tvivl om, at det bliver resultatet af det præsidentvalg, Egypten indleder mandag og afslutter onsdag.

Kun en enkelt mand stiller op imod præsidenten, men de færreste ved, hvad modkandidaten, Moussa Mustafa Moussa, egentlig står for.

- Det er kedeligt at skulle sige det, men dette valg er en farce, siger Michele Dunne, chef for mellemøstprogrammet ved tænketanken Carnegie Endowment for International Peace, til det svenske nyhedsbureau TT.

Fra menneskerettighedsorganisationer lyder der massiv kritik af, at præsident Sisi har slået hårdt ned på politiske modstandere og indskrænket ytringsfriheden og forsamlingsfriheden markant.

Ifølge nogle rettighedsgrupper sidder der i dag op mod 60.000 politiske fanger i Egyptens fængsler. Mange af de demokratiaktivister, der stod i spidsen for demonstrationerne på Tahrir-pladsen for syv år siden, er blandt fangerne.

Siden revolutionen i 2011 har Egypten været igennem en politisk og økonomisk turbulent periode. Turister og investorer har holdt sig væk, og det har ført til tab af arbejdspladser og stigende priser på dagligvarer.

Derudover kæmper militæret en langvarig kamp mod islamistiske grupper, der har fået fodfæste på Sinai-halvøen.

Nu ønsker egypterne fred og stabilitet, og derfor støtter mange vælgere Sisi. De mener, at han kan få landet ud af problemerne.

- De ser ham som den stærke leder, der kan stabilisere både økonomien og sikkerheden i landet, siger den danske ambassadør i Egypten, Susanne Shine.

/ritzau/