Egypterne skal stemme om vidtrækkende magtbeføjelser til Sisi

Egyptens præsident vil have vælgerne til at godkende længere mandatperiode og reform af forfatningen.

Det er ikke små ting, den egyptiske præsident og general Abdel Fattah al-Sisi beder egypterne tage stilling til.

Fra lørdag og tre dage frem skal millioner af egyptiske vælgere vende tommelen op eller ned til en stribe af gennemgribende og vidtrækkende ændringer i det nordafrikanske lands forfatning.

Forfatningsændringer, der i høj grad vil cementere den 64-årige tidligere hærchefs kontrol med det egyptiske samfund.

Under opløbet til afstemningen har Sisi forsøgt at portrættere sig som garanten for stabilitet i en region præget af ustabilitet.

Og for at stabiliteten skal fortsætte, vil Egyptens parlament blandt andet forlænge præsidentens nuværende mandatperiode til 2024.

Derudover lyder der forslag om at forlænge en periode til seks år og fjerne begrænsninger for, hvor mange gange en præsident kan genvælges.

Samtidig vil man styrke præsidentens magt over retsvæsnet og styrke militærets rolle i det politiske system.

Alle forfatningsændringerne blev vedtaget af parlamentet 16. april, men skal godkendes ved en folkeafstemning.

Tænketanken The Soufan Center skriver i en analyse, at folkeafstemningen skal ses som "et forsøg på at styrke Sisis kontrol med det politiske system" i et land, der "er blevet endnu mere autokratisk, end det var under Mubarak".

Hosni Mubarak, der var Egyptens enerådige præsident i lidt over 30 år, blev væltet i forbindelse med massive folkelige protester under Det Arabiske Forår.

Mubarak blev efterfulgt af den første folkevalgte præsident i egyptisk historie, Mohammed Morsi.

Ved et militærkup blev Morsi, der var støttet af flere islamistiske partier, væltet og erstattet af hærchefen Sisi.

Sisi blev valgt første gang i 2014 og genvalgt med 97 procent af stemmerne ved valget i 2018.

Internationale observatører som Amnesty International og Human Rights Watch har skarpt kritiseret forfatningsændringerne. Førstnævnte skriver i en udtalelse, at der er tale om "en komplet tilsidesættelse" af menneskerettigheder og demokrati.

Der tegner sig dog stor opbakning til Sisis reformer, men det har ikke afholdt den egyptiske regering fra at slå hårdt ned på opposition.

Myndighederne har forud for afstemningen blokeret mere end 30.000 hjemmesider, der har ført kampagne for et nej.

Afstemningens resultat forventes at foreligge tirsdag.

