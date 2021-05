Egyptisk mæglet våbenhvile i Gaza er trådt i kraft

En våbenhvile for Gaza mellem Israel og Hamas-bevægelsen er fredag klokken 01.00 dansk tid trådt i kraft.

Efter 11 dage med bombardementer og angreb fra begge sider og hundredvis af dræbte civile er en våbenhvile for Gazastriben trådt i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid - klokken 01.00 dansk tid.

Tidspunktet er blevet bestemt af egyptiske mæglere.

Mens nedtællingen til våbenhvilen var i gang, fortsatte de palæstinensiske raketsalver, mens Israel gennemførte mindst ét luftangreb.

Begge sider har advaret om, at de er klar til at gøre gengæld, i tilfælde af at modparten ikke overholder våbenhvilen.

- Den palæstinensiske modstandskraft vil overholde denne aftale, så længe at besættelsen (Israel, red.) gør det samme, sagde Taher Al-Nono, der er medierådgiver for Hamas-leder Ismail Haniyeh, torsdag aften.

Det er Egypten, der har mæglet i konflikten mellem Israel og Hamas, som er den militante gruppe, der styrer Gazastriben.

Det bliver også Egypten, som får til opgave at overvåge, at våbenhvilen bliver overholdt.

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har ifølge egyptisk tv beordret to sikkerhedsdelegationer til Israel og de palæstinensiske områder.

Hamas har planlagt offentlige fejringer af det, bevægelsen anser som en sejr over den militært og økonomisk stærkere fjende, Israel.

Hamas har således betegnet våbenhvilen som "en sejr for det palæstinensiske folk" og "et nederlag for premierminister Benjamin Netanyahu".

I Israel er lettelsen bittersød.

- Det er godt, at kampene slutter, men desværre føler jeg, at vi ikke har særlig lang tid inden den næste optrapning, siger Eiv Izyaev, en 30-årig softwareingeniør, som bor i Tel Aviv.

Siden de seneste kampe mellem Israel og militante palæstinensere brød ud 10. maj, er 232 palæstinensere, herunder 65 børn, ifølge sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt.

Samtidig er flere end 1900 blevet såret i luftbombardementer.

Imens siger Israel, at landet har dræbt mindst 160 militante i Gaza.

