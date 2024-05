Egyptisk soldat meldes dræbt i skudveksling med Israels militær

Israelsk militær undersøger mandag eftermiddag meldinger om en skudveksling mellem israelske og egyptiske soldater ved grænseovergangen mellem Gaza og Egypten.

Det oplyser Israels militær i en udtalelse ifølge Reuters.

Ifølge flere israelske medier - herunder aviserne Haaretz og The Jerusalem Post - er en egyptisk soldat blevet dræbt.

- For få timer siden fandt en skudepisode sted ved den egyptiske grænse. Episoden bliver undersøgt, og der er drøftelser med egypterne, lyder det fra Israels militær i udtalelsen.

Skudepisoden fandt angiveligt sted ved grænseovergangen i Rafah.

En talsperson for Egyptens militær bekræfter ifølge Reuters, at der har været en skudepisode ved Rafah-grænsen, og at et medlem af de egyptiske sikkerhedsstyrker er død.

Det er foreløbig uvist, hvorfor parterne begyndte at affyre skud mod hinanden.

Det er også uklart, hvem der affyrede det første skud.

Israels militær indledte tidligere i maj en offensiv mod Rafah. Byen huser en stor del af de internt fordrevne palæstinensere i Gaza.

Søndag kostede et israelsk luftangreb mindst 45 personer livet i en teltlejr i Rafah ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza.

Mere end halvdelen var ifølge myndighederne kvinder, børn og ældre.

Israels militære anklagemyndighed har indledt en efterforskning af angrebet, som har udløst kritik fra mange sider internationalt.

Foreløbige meldinger peger på, at det israelske luftangreb antændte en brand, som kostede civile palæstinensere livet, oplyser en talsperson for Israels regering ifølge Reuters.

Målet for angrebet var angiveligt Hamas-medlemmer i Rafah.

Rafah husede i månederne op til Israels offensiv cirka halvdelen af Gazas befolkning, hvoraf langt størstedelen var flygtet fra andre dele af det palæstinensiske område.

