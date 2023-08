Ejendomsmogul uden politisk erfaring er Thailands nye leder

Thailands parlament har tirsdag godkendt den 60-årige ejendomsmogul Srettha Thavisin som ny premierminister.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Dermed sættes der en stopper for tre måneders politisk dødvande, der har hersket i det sydøstasiatiske land siden et valg i maj.

Srettha Thavisin, der gik ind i politik få måneder før valget, kommer til at stå i spidsen for en koalitionsregering bestående af adskillige partier.

Partiet Gå Fremad, der blev størst ved valget i maj, er ikke en del af koalitionen. Partiet er de seneste måneder blevet blokeret i forsøget på at få premierministerposten af konservative og promilitære kræfter.

Srettha Thavisin står i spidsen for partiet Pheu Thai. Hans nye koalition sidder på 314 ud af de 500 pladser i parlamentet

Koalitionen har skabt kontroverser i Thailand.

Årsagen er, at Pheu Thai har indgået alliancer med tidligere modstandere. Blandt dem er promilitære partier, der er allieret med de kupmagere, der stod for at vælte Pheu Thais tidligere premierminister.

Valget af Srettha som ny leder falder sammen med en anden stor begivenhed i Thailand. Landets tidligere premierminister Thaksin Shinawatra er tirsdag således vendt tilbage efter 17 år i eksil.

74-årige Shinawatra flygtede i 2008 for at undgå en fængselsdom for magtmisbrug, to år efter han var blevet afsat i et militærkup.

Få timer efter at han tirsdag vendte tilbage til Thailand, udsendte landets højesteret en udtalelse, hvor det lød, at han skal afsone otte års fængsel.

Fængselsstraffen er for tre domme, der er blevet givet til den tidligere premierminister in absentia - altså, hvor han ikke har været til stede.

Han er dømt for magtmisbrug og embedsmisbrug, for på ulovlig vis at beordre en statsejet bank til at udskrive et udenlandsk lån samt for på ulovlig vis at besidde aktier på vegne af forvaltere.

Thailand har været uden en regering siden marts.

