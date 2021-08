De britiske veterinærmyndigheder har beordret et hobbydyr slået ned, fordi man frygter, at alpacaen kan sprede kvægtuberkulose. Men nu strømmer protester ind fra hele verden

Ejer kæmper for at omstøde dødsdom over alpacaen Geronimo

Med sin lange hals, store øjne og bløde, rødbrune pels er det svært ikke at holde af Geronimo, en lidt over otte år gammel alpaca, som er en lama-art fra Peru. Han er opkaldt efter den berømte apache-høvding fra New Mexico, og ligesom sin navnefælle er alpacaen også oppe imod en nærmest uovervindelig modstander – her i form af veterinærmyndigheder og det britiske landbrugs- og miljøministerium.