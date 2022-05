Eks-partisan står til at blive Colombias nye leder

Den tidligere partisan Gustavo Petro kan blive Colombias første venstreorienterede præsident, når det sydamerikanske land skal til stemmeurnerne søndag.

Med en opbakning på omkring 40 procent i meningsmålingerne står Petro som den klare favorit til at afløse den upopulære konservative præsident Ivan Duque.

Petros opbakning skyldes især, at han har sat sig for at bekæmpe ulighed i landet. Det vurderer Michael Shifter fra tænketanken Inter-American Dialogue.

- Dette bliver et forandringens valg. Der er simpelthen en masse frustration, en masse vrede, og jeg tror, at Petro har haft gavn af det, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det, som taler imod Petro, er den dybtliggende skepsis i mange hjørner af det colombianske samfund mod politiske bevægelser, der har deres udspring i partisanbevægelser som Farc.

- Colombianerne er rædselsslagne for at blive et nyt Venezuela, siger Shifter.

Næst efter Petro står den højreorienterede præsidentkandidat Federico Gutierrez bedst i målingerne med 25 procent af stemmerne.

Valget søndag bringer dog næppe den 62-årige Petro helt ind i præsidentpaladset.

Det vil kræve, at han får mindst 50 procent af stemmerne i første valgrunde. Det anses ikke for sandsynligt.

I anden valgrunde mødes de to bedst placerede kandidater fra første runde. Her ser Petros chancer lovende ud.

Han er tidligere medlem af partisanbevægelsen M-19 og blev fanget af militæret i 1985. M-19 sluttede fred i 1990.

Den venstreorienterede præsidentkandidat er tidligere borgmester i hovedstaden Bogotá og har været kendt i Colombias politiske liv i mange år.

Han har under valgkampen lovet at gøre noget ved den enorme ulighed og at sikre frie uddannelser. Men også at bremse udvindingen af olie og gas.

Petros nærmeste udfordrer - Federico Gutierrez - er borgmester i Colombias næststørste by, Medellin.

Mens første valgrunde finder sted søndag, vil anden valgrunde blive afholdt 19. juni.

/ritzau/AFP