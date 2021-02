Eks-politichef om stormløb: De havde forberedt sig til krig

Vi havde ikke efterretninger der tydede på, at Trump-tilhængere ville storme Kongressen, siger eks-politichef.

Politi og sikkerhedsstyrker i og omkring USA's Kongres var slet ikke forberedt på de voldelige begivenheder den 6. januar, hvor tilhængere af daværende præsident Donald Trump stormede bygningen.

Efterretninger op til demonstrationen havde ikke forudset, at det ville blive så voldeligt, fortæller tre tidligere chefer for sikkerheden i kongresbygningen ved en høring i Senatet tirsdag.

- Vi havde planlagt ud fra, at det ville blive en massedemonstration, muligvis med vold, forklarer Steven Sund, der efter urolighederne trådte tilbage fra jobbet som politichef i Kongressen.

- Men det, der skete, var et koordineret angreb i militær stil mod mine betjente i en voldelig overtagelse af kongresbygningen, siger han.

- Disse kriminelle kom og havde forberedt sig til krig, tilføjer Sund ifølge New York Times.

Steven Sund og tre andre sikkerhedsansvarlige var tirsdag indkaldt til en høring, der skal forsøge at finde et svar på, hvad der gik galt den 6. januar.

Den dag trængte hundredvis af vrede Trump-tilhængere ind i kongresbygningen.

Videooptagelser og billeder i medierne har vist, hvordan demonstranterne stødte sammen med politiet og siden drog gennem kongresbygningens gange på jagt efter politikere. Flere gange kom de faretruende tæt på hinanden.

Kongresmedlemmerne måtte evakueres og bringes i sikkerhed andre steder i bygningen.

En politibetjent var en af fem personer, der mistede livet den dag. Desuden blev 140 betjente fra Kongressens egen politistyrke og 65 betjente fra politiet i Washington D.C. kvæstet i sammenstødene.

Ved tirsdagens høring fortalte den tidligere sikkerhedsansvarlige i Repræsentanternes Hus, Paul Irving, at man op til den varslede demonstration 6. januar ikke havde vurderet, at det var nødvendigt at indkalde soldater fra Nationalgarden.

De fire indkaldte mænd var uenige om, hvornår man første gang ringede efter hjælp fra Nationalgarden, så Senatet har bedt om at få udleveret en oversigt over telefonopkald.

Chefen for politiet i Washington D.C., Robert J. Contee, mener at forsvarsministeriet var skyld i den langsommelige indsats.

Ifølge ham udtrykte det departement, der har ansvar for hæren, modvilje mod at sende soldater ind, da volden eskalerede.

- Jeg var lamslået over svaret fra departementet, siger politichefen ifølge New York Times.

Irving, Sund og den sikkerhedsansvarlige i Senatet, Michael Stenger, er alle trådt tilbage efter angrebet på Kongressen.

Siden 6. januar er over 200 mennesker blevet sigtet for at have spillet en rolle i stormløbet på Kongressen.

Præsident Trump blev stillet for en rigsret for at have opildnet til urolighederne, men frikendt med stemmerne fra 43 republikanske senatorer.

