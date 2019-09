Eks-premierminister kalder Boris Johnson populist

David Cameron beskylder Johnson for kun at støtte brexit for at fremme sin egen politiske karriere.

Den tidligere britiske premierminister David Cameron retter et usædvanligt hårdt angreb mod sit lands nuværende leder, Boris Johnson, i uddrag af sine erindringer, som blev offentliggjort søndag.

Cameron beskylder Johnson for kun at støtte brexit for at fremme sin egen politiske karriere.

Den tidligere regeringschef siger, at Johnson mente, at han ville blive en politisk stjerne i det konservative parti, hvis han gik ind for brexit under valgkampen op til den britiske EU-folkeafstemning i juni 2016.

Cameron siger, at Johnsons egen mening dengang var, at der burde udskrives endnu en folkeafstemning for at få bekræftet betingelserne ved et brexit - en påstand, som Johnson siden har bestridt i stærke vendinger.

I et uddrag af Camerons erindringsbog, der er blevet offentliggjort af The Sunday Times, bliver EU-modstanderne også beskyldt for at lyve over for befolkningen.

Johnson og en af hans nøgleministre, Michael Gove, som tidligere var en af Camerons nære venner, bliver beskyldt for at stå for en "populistisk linje", hvor de lægger eksperter for had og forvansker fakta.

Den 52-årige Cameron, som tog initiativet til EU-folkeafstemningen i forventning om, at briterne ville stemme for at blive i EU, har stort set holdt sig væk fra det offentlige liv siden den historiske brexit-afstemning.

Men udgivelsen af hans politiske erindringer kommer på et eksplosivt tidspunkt, hvor briterne fortsat er i dyb krise omkring brexit, og hvor der hersker stor uvished om, hvad der vil ske med brexit-datoen den 31. oktober.

Cameron afslører, at han forsøgte at holde Johnson blandt EU-tilhængerne i 2016 ved at tilbyde ham posten som forsvarsminister i hans regering.

Men Johnson valgte ifølge Cameron at følge sin politiske ærgerrighed og spillede højt spil med et brexit, som han egentligt ikke ønskede og ikke troede på.

- Johnson troede, at EU-modstanderne, som ønskede brexit, ville tabe folkeafstemningen, og hvis det ikke skete, så ville der altid være nye forhandlinger og en ny folkeafstemning, skriver Cameron.

Han angiver, at Boris Johnson vurderede, at "hvilken som helst fremtrædende konservativ politiker, der gik ind og førte an i kampagnen for brexit, som var så ladet med henvisninger til patriotisme, uafhængighed og romantik, ville blive politisk stjerne i det konservative parti".

Cameron betegner i sine længe ventede erindringsbog Johnsons og Goves adfærd over for deres egen regering som "modbydelig". Han siger, at de vendte det blinde øje til nej-sidens ubehagelige handlinger med hensyn til fordrejninger af fakta.

/ritzau/AFP