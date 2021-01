Eks-premierminister vidner mod leder af Italiens højrefløj

Giuseppe Conte vidner i sag om Salvini, der nægtede 131 migranter på et kystvagtskib at gå i land i Italien.

Italiens netop afgåede premierminister, Giuseppe Conte, mødte torsdag op ved en domstol. Han skulle vidne i en sag mod lederen af oppositionen, Matteo Salvini.

Domstolen skal afgøre, om der er beviser nok til at indlede en retssag mod den højreorienterede Salvini for bortførelse og embedsforsømmelse, da han som indenrigsminister nægtede 131 migranter på et kystvagtskib at gå i land i Italien.

- Conte var meget samarbejdsvillig og gav dybdegående svar, siger undersøgelsesdommer Nunzio Sarpietro.

I 2019, mens Salvini stadig var indenrigsminister, truede han med at lade migranterne blive tilbage på kystvagtens skib "Gregoretti" på ubestemt tid. Det var trods meldinger om elendige forhold om bord.

Sagen blev først løst, da andre EU-lande meldte sig for at tage imod migranterne.

På det tidspunkt var Conte premierminister. Han ledte en regering bestående af Femstjernebevægelsen og Salvinis parti, Liga.

I de følgende måneder brød Contes samarbejde med Salvini sammen. Det førte til, at Liga trådte ud af regeringen.

Salvini har allerede deltaget i en høring ved domstolen. Han gentager torsdag, at han fulgte gældende procedurer, da han afviste de 131 migranter.

- Som minister forsvarede jeg mit land, fik reduceret bådlandingerne og sparede millioner i udgifter, siger han.

/ritzau/dpa