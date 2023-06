Eks-soldat tiltales for at kvæle hjemløs togpassager i New York

En storjury i den amerikanske storby New York har onsdag besluttet at tiltale en tidligere marinesoldat for drabet på en hjemløs mand i New Yorks subway i begyndelsen af maj.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters henviser til lokale medier, som har oplysningen fra unavngivne kilder i politi- og retsvæsnet.

Den forhenværende sergent i flåden, 24-årige Daniel Penny, tiltales for at have kvalt 30-årige Jordan Neely om bord på et undergrundstog på Manhattan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selve drabet blev optaget på video af flere togpassagerer, skriver Reuters.

Inden han blev overfaldet, råbte Jordan Neely, at han var sulten, og at han enten ville i fængsel eller dø, har vidner forklaret.

Daniel Penny har forklaret, at han ikke havde til hensigt at dræbe Jordan Neely, og at han handlede i selvforsvar. Vidner har dog sagt, at den hjemløse mand ikke optrådte fysisk truende, inden han blev overfaldet.

Jordan Neely var psykisk syg, og drabet har antændt en debat i New York om, hvorvidt der er tilstrækkelig hjælp i den amerikanske storby til hjemløse og mennesker med psykiske lidelser.

I dagene efter drabet gik hundredvis af demonstranter på gaden i New York med skilte og bannere med ordene "Retfærdighed for Jordan Neely" og "Det er ikke ulovligt at være fattig".

Artiklen fortsætter under annoncen

En særskilt demonstration fandt sted ved distriktsadvokatens kontor. Her udtrykte demonstranterne deres utilfredshed med, at Daniel Penny på det tidspunkt endnu ikke var blevet sigtet i sagen.

Desuden krævede de fremmødte newyorkere, at der blev iværksat en undersøgelse af, hvorfor den tidligere marinesoldat var blevet løsladt kort tid efter sin anholdelse.

Jordan Neely var sort, mens Daniel Penny er hvid.

Arrangørerne bag nogle af demonstrationerne har ifølge Reuters omtalt drabet som "lynchning" og har sagt, at det er et eksempel på "hvid selvtægt" begået over for sorte.

/ritzau/