Eks-udenrigsminister: Trump er drevet væk fra forfatningen

Colin Powell fordømmer Trumps håndtering af protester. Flere andre republikanerne ventes også at tage afstand.

Den tidligere amerikanske udenrigsminister Colin Powell mener, at præsident Donald Trump er "drevet væk fra" forfatningen.

Det siger den republikanske eksminister søndag lokal tid i CNN-programmet "State of the Union".

Her fordømmer han præsidentens håndtering af de uroligheder og demonstrationer, som er opstået i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt.

Derudover fortæller han, at han vil stemme på Trumps demokratiske udfordrer til præsidentvalget, Joe Biden.

- Vi har en forfatning. Og vi skal følge den forfatning. Og præsidenten er drevet væk fra den, siger Powell, som er tidligere general og var minister under republikanske George W. Bush.

Powells kommentarer er blot de seneste i en række af udtalelser fra tidligere embedsmænd.

Især en rydning af en demonstration i Lafayette Park sidste uge - som tilsyneladende skulle gøre plads til, at Trump kunne blive fotograferet foran en kirke - har mødt kritik.

Den kom blandt andet fra tidligere Trump-forsvarsminister James Mattis, der i et indlæg hos mediet The Atlantic kaldte hændelsen for "misbrug af den udøvende magt" og beskyldte præsident for at "håne forfatningen".

Powell, som er en kendt kritiker af Trump, siger ifølge CNN, at han er "stolt" af de tidligere embedsmænd, der har sagt Trump imod for hans respons demonstrationerne.

Ifølge The New York Times gør flere erfarne figurer inden for Det Republikanske Parti nu klar til at fortælle, at de ikke støtter Trump.

/ritzau/