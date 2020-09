Eks-udviklingsminister: Fattige lande overser coronadødsfald

Fattige lande er bagerst i køen til en coronavaccine, selv om de rammes hårdest, vurderer tidligere minister.

Globalt har vi passeret en million dødsfald med coronavirus, men det tal er formentligt højere.

Manglende test og coronakapacitet gør, at man i fattige lande opdager færre coronadødsfald, mener Christian Friis Bach, der har en fortid som udviklingsminister og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

- Sygdomme som malaria har nogle af de samme symptomer som corona. Det er svært at skille ad, og der er med sikkerhed en højere dødsrate, end man tror

Tirsdag eftermiddag dansk tid er der officielt registreret 1.007.196 døde med coronavirus. Ud af de dødsfald er 35.514 fra det afrikanske kontinent. Det oplyser Johns Hopkins University tirsdag.

Ifølge Christian Friis Bach er der et stor skyggetal i mange lande og ikke kun i Afrika. I det hele taget er landene udfordret på flere punkter.

Landene kommer til at stå med større økonomiske følgere, da en økonomisk krise sparker nedad, mener Christian Friis Bach.

- Fordi coronakrisen er alle steder i verden og skaber økonomiske problemer, så kan det stoppe for import og handel. Det betyder, at vi sparker krisen videre til de lande fattige lande, som for eksempel eksporterer mange råvarer, siger han.

Derudover det vil de fattigste lande også stå bagerst i køen, når en vaccine kommer på markedet, mener han.

- Rige lande som Danmark har allerede købt sig ind på vacciner, derfor er de bagerst. Overordnet kan det have lange udsigter for nogle lande, siger han.

Han påpeger, at der findes en aftale om, at fattigere lande må kopiere medicin, så det kan gøres billigere, hvis der er tale om en sundhedstruende situation.

Ifølge Christian Friis Bach vil de fattige lande opleve voldsommere konsekvenser og udfordringer som de vestlige lande.

/ritzau/