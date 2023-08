Eksbetjent idømt knap fem års fængsel for rolle i Floyd-drab

Den tidligere politibetjent Tou Thao er mandag idømt 57 måneders fængsel for sin rolle i drabet på George Floyd i maj 2020 i Minneapolis, USA.

Det rapporterer lokale medier, som har været til stede ved domsafsigelsen, mandag.

Den sorte mand George Floyd døde i 2020 under en brutal anholdelse.

Floyds hals blev presset mod jorden af en anden betjents knæ i ni minutter, så han ikke kunne trække vejret og mistede livet.

Flere gange fortæller Floyd, at kan ikke kan trække vejret, men betjenten reagerer ikke. Heller ikke da Floyd ikke længere viser livstegn.

Hændelsen blev optaget på video og udløste en bølge af protester rundt om i USA og fyrede for alvor op under bevægelsen Black Lives Matter.

Tou Thao, som havde været betjent i ni år, var involveret ved, at han holdt en lille gruppe af tilskuere væk, mens tre andre betjente foretog anholdelsen af Floyd.

Eksbetjenten Derek Chauvin, hvis knæ var mod Floyds hals, blev i 2021 fundet skyldig i drab. Han er idømt 22,5 års fængsel for uagtsomt manddrab.

De to andre betjene, Thomas Lane og J. Alexander Kueng, holdt fast i Floyds nedre halvdel under episoden.

De to erklærede sig sidste år begge skyldige i at have bistået i drabet og blev idømt henholdsvis tre et halvt og tre års fængsel.

Siden blev de også fundet skyldige i at have overtrådt Floyds borgerrettigheder, hvilket de blev idømt tillægsdomme på to et halvt og tre års fængsel for.

I juni kunne USA's justitsminister, Merrick Garland, fortælle om resultaterne af en to år lang undersøgelse i kølvandet på drabet på Floyd.

I en årrække udøvede byens politi overdreven magt og diskrimination over for minoriteter, viste undersøgelsen blandt andet.

/ritzau/Reuters