Eksempler på falske historier

* Italien har sat hæren ind i byen Foggia, skriver en Twitter-konto. Men der var tale om billeder fra Palermo, hvor kampvogne var på vej hjem fra en øvelse.

* Citronsaft - og store mængder vitamin C generelt - bekæmper coronavirus, påstår en artikel. Kilderne er opdigtede, og der er ingen dokumentation for påstanden.

* 5G-netværket for telefoni gør spredningen af coronavirus hurtigere, lyder det i en artikel delt af blandt andre den amerikanske popstjerne Keri Hilson. Men der er ingen kendt forbindelse mellem radiobølger og vira.

* Efter at Vatikanet havde aflyst officielle begivenheder, gik der et rygte om, at pave Frans var smittet med coronavirus. Men paven er testet negativ.

Ovenstående historier er ikke nødvendigvis kædet sammen med Rusland.

Kilder: BBC, Buzzfeed, CNET.

/ritzau/