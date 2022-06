Ekskansler Merkel forsvarer det tysk-russiske forhold

Ekskansler Angela Merkel mener ikke, at hun har noget at undskylde for i sin håndtering af Rusland.

Tirsdag aften tog ekskansler Angela Merkel bladet fra munden i det første større interview, siden hun forlod posten som forbundskansler for Tyskland.

Her gjorde hun det klart, at hun ikke mener, at hun har noget at undskylde for i forbindelse med hendes håndtering af Rusland og præsident Vladimir Putin.

Gentagne tyske forbundskanslere har fået kritik for deres nære diplomatiske forhold til Rusland, efter at sidstnævnte invaderede Ukraine sidst i februar. Merkel selv mødtes regelmæssigt med Putin i løbet af sit kanslerskab og gik ind for et stærkt handelssamarbejde med Rusland.

Men Merkel kan ikke genkende kritikken - i hvert fald ikke af sig selv.

- Diplomati er ikke forkert, bare fordi det ikke fungerede, siger den i dag 67-årige konservative.

- Jeg behøves ikke skyde skylden på mig selv for ikke at gøre en stor nok indsats.

- Jeg kan ikke se, at jeg skal sidde her og sige, at det og det var forkert, og derfor har jeg heller ikke noget at sige undskyld for.

Merkel mener heller ikke, det var en fejl, da Tyskland i 2008 blokerede Ukraines indlemmelse i den vestlige forsvarsalliance, Nato. Havde Ukraine været medlem af Nato, ville andre Nato-medlemslande som USA og Danmark kunne sende soldater til Ukraine.

Hun siger i interviewet, at Ukraine dengang ikke var klar, og at hun ønskede at undgå "yderligere optrapning" med Putin, som allerede dengang var utilfreds med Natos forsøg på at udvide mod øst.

Men der er ingen undskyldning eller retfærdiggørelse for Ruslands invasion af Ukraine, understreger Merkel.

- Han ønsker at ødelægge Europa, siger hun på scenen i Berlin Teater.

- Det er enormt vigtigt for EU at holde sammen lige nu.

Merkel var leder af det tyske centrumhøjre parti CDU fra 2000 til 2018 og bestred posten som forbundskansler, som er Tysklands mest magtfulde politiske embede, mellem 2005 og 2021, hvor socialdemokraten Olaf Scholz tog over.

