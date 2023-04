Ekskluderet amerikansk politiker bliver genindsat efter drama

Den demokratiske politiker Justin Jones, der i sidste uge blev smidt ud af kongressen i den amerikanske delstat Tennessee, er blevet genindsat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jones blev sammen med den demokratiske kollega Justin Pearson ekskluderet, efter de deltog i en våbenprotest.

Ekskluderingen af de to unge, sorte politikere fik den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, til at haste til Tennessee for at mødes med dem.

En gruppe af lokalpolitikere har stemt for, at Jones kan blive midlertidig afløser for det kongressæde, der blev ledigt, da han blev smidt ud.

Dermed går beslutningen imod den gruppe af republikanere, der i sidste uge stemte for at udelukke Jones.

De to demokratiske politikere Justin Jones og Justin Pearson blev ved en afstemning torsdag smidt ud af kongressen i deres hjemstat.

Det skyldes deres deltagelse i en demonstration for strengere våbenkontrol.

Demonstrationen fandt sted inde i kongresbygningen mandag i sidste uge. Det var få dage efter et skoleskyderi på en kristen skole i Nashville, der er hovedstad i Tennessee.

På skolen blev tre niårige børn og tre voksne dræbt af skud.

/ritzau/