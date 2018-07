Eksminister fra Mays parti ønsker ny EU-folkeafstemning

Mange konservative parlamentsmedlemmer, der er stærkt imod EU, siger, at May har brudt sit løfte om "et rent brud" med EU.

En tidligere britisk minister fra det konservative regeringsparti har opfordret til, at den britiske offentlighed bliver konsulteret ved endnu en folkeafstemning om, hvorvidt Storbritannien skal være medlem af EU eller ej.

Den tidligere undervisningsminister Justine Greening siger mandag til BBC, at parlamentet er "fastlåst" i forhold til brexit. Hun siger, at hun og en del andre konservative parlamentsmedlemmer går ind for en ny folkeafstemning.

Greening siger, at hun vil føre kampagne for at beholde Storbritannien i EU, hvis det kommer til en ny folkeafstemning.

Der er voksende pres på premierminister Theresa May fra mange sider, efter at hun i sidste uge fremlagde regeringens hvidbog med den overordnede strategi for brexit.

Hun vil blive kritiseret fra både dem, der ønsker et hårdt og blødt brexit, når parlamentet mandag og tirsdag diskuterer aspekter ved brexit-planen.

Ved EU-folkeafstemningen i Storbritannien i juni 2016 stemte 52 procent for en udtræden af EU, mens 48 procent stemte for at blive.

Mange konservative parlamentsmedlemmer, der er stærkt imod EU, siger, at May har brudt sit løfte om "et rent brud" med EU.

To tunge ministre har valgt at forlade regeringen i protest mod May: Den ene var David Davis, der som brexitminister stod for forhandlingerne med EU. Den anden var Boris Johnson, der var udenrigsminister.

Mens Johnson beskylder May for at gå efter "et halvt brexit", så siger den nye brexitminister, Dominic Raab, at hvidbogen beskriver en vision, som respekterer udfaldet af den britiske EU-folkeafstemning.

