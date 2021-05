Eksminister indkalder til nye protester mod Lukasjenko

Oppositionen i Hviderusland planlægger demonstrationer på søndag mod præsident Lukasjenko.

Oppositionen i Hviderusland opfordrer til nye demonstrationer mod landets mangeårige præsident, Aleksandr Lukasjenko, næste søndag.

Det oplyser tidligere kulturminister Pavel Latushko til den tyske mediegruppe RND, skriver nyhedsbureauet dpa.

Siden et omstridt præsidentvalg i august sidste år har der jævnligt været store demonstrationer mod Lukasjenko.

Oppositionen i landet beskylder Lukasjenko, der ofte omtales som "Europas sidste diktator", for valgsvindel. Hverken EU eller Danmark anerkender ham som landets retmæssige leder.

De seneste uger har protesterne mod præsidenten tiltrukket færre deltagere end tidligere, skriver dpa.

I måneder efter valget deltog der ofte tusindvis af utilfredse borgere, som politi og sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på.

Der har ifølge dpa været meldinger om omkring 30.000 anholdelser i forbindelse med demonstrationerne. Desuden er hundredvis kommet til skade, og adskillige har mistet livet.

Protesterne anses ifølge nyhedsbureauet AFP for at være den hidtil største trussel, som Lukasjenko har stået over for i sine næsten 27 år i spidsen for landet.

Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja, der udfordrede Lukasjenko ved valget for otte måneder siden, men efterfølgende flygtede til Litauen af hensyn til sin egen sikkerhed, sagde lørdag, at flere "tiltag" mod den hviderussiske regering er planlagt.

Tikhanovskaja uddybede ikke udmeldingen.

/ritzau/