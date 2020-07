Faren for, at 1,1 millioner tønder råolie siver ud af det rustne tankskib ”Safer” ud for Yemens kyst, er nu så akut, at Yemens regering har fået FN’s Sikkerhedsråd indkaldt. Houthi-oprørerne påstår, at de forsøger at reparere skibet, men bliver blokeret