Ekspert efter dødsulykke: Det vil sætte Uber tilbage

Selvkørende biler er endnu ikke gearet til, at bilisterne ikke holder øjnene på trafikken, vurderer ekspert.

Selvkørende biler på vejene er ikke længere et sjældent syn. Men bilerne er fortsat afhængige af menneskelige sikkerhedschauffører, og det kan komme bag på nogle.

Det vurderer Rolf Ask Clausen, teknologisk talsmand for ny teknologi ved Ingeniørforeningen, IDA.

- Bilerne kan være selvkørende under normale, trafikale forhold, men de er slet ikke gearet til, hvis der sker noget uventet.

- Derfor kan man ikke bare slå autopilot til uden stadig at holde et vågent øje med trafikken, siger han.

Natten til mandag blev en kvindelig fodgænger påkørt af en selvkørende Uber-bil i Tempe, Arizona. Hun døde senere af sine kvæstelser.

Bilen var indstillet til at være på autopilot, men havde en menneskelig sikkerhedschauffør bag rattet.

Myndighederne arbejder fortsat på at klarlægge, hvordan dødsulykken kunne ske.

- Vi kender ikke omstændighederne eller hvilken bil, der er tale om, men jeg kan bare slå fast, at teknologien endnu ikke er til, at man stoler 100 procent på sin bil.

- Det er ikke den første ulykke, der har involveret en selvkørende bil. Noget kunne tyde på, at folk ikke er opmærksomme på, at de stadig skal holde et vågent øje med trafikken, selvom bilen er selvkørende, siger talsmanden.

Samkørselstjenesten Uber har efter ulykken valgt at stoppe al test af selvkørende biler i Phoenix, Pittsburgh og San Francisco i USA samt i Toronto i Canada.

Ifølge Rolf Ask Clausen vil ulykken sætte virksomheden et skridt tilbage i forhold til forsøg med selvkørende biler.

- Men det er vigtigt at understrege, at sikkerheden med selvkørende biler kun bliver bedre og bedre.

- Selvom det varer et godt stykke tid, før vi når niveau fem, så må man ikke blive bange for at sætte sig ind i en selvkørende bil.

- En sørgelig ulykke som den her er nemlig uden tvivl noget, man kommer til at lære meget af, siger han.

/ritzau/