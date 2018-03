Ekspert: Fredsaftalen vil holde trods dårligt valg til Farc

Ved præsidentvalget i Colombia i søndags led den tidligere guerilla-bevægelse Farc et stort nederlag. Bevægelsen har et dårligere omdømme, end den fortjener, mener Jairo Munive, colombianer og seniorforsker ved Diis

Farcs nye parti fik mindre end 0,5 procent af stemmerne ved søndagens valg. Hvad skyldes det?

Jeg er ikke overrasket over resultatet. For det første er det altid en udfordring at være et nyt parti, som skal føre valgkamp for første gang. Når det er sagt, skyldes resultatet selvfølgelig også, at Farc stadig har et meget dårligt ry. Derfor kan man også undre sig over, at de valgte at beholde forkortelsen Farc som partinavn, da bevægelsen blev til et politisk parti sidste år. Det skyldes sikkert, at det har en særlig betydning for sammenholdet, men mange colombianere forbinder først og fremmest navnet med krig og konflikt.