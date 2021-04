Ekspert: George Floyd døde af iltmangel

George Floyd kunne ikke indtage ilt nok, og det fik hans hjerte til at stoppe, forklarer specialist i retten.

George Floyd, der sidste år døde under en anholdelse i Minneapolis, døde som følge af, at han ikke kunne få luft nok.

Det siger lungespecialisten Martin Tobin, som er indkaldt som vidne i sagen mod den tidligere politibetjent Derek Chauvin, der er anklaget for drab på Floyd.

I retten forklarer han, at George Floyd "døde på grund af et lavt iltniveau, der forårsagede skade på hans hjerne" og derpå et hjertestop.

Videooptagelser har vist, at Chauvin pressede sit knæ mod den sorte mands hals i omkring ni minutter, selv om Floyd var fikseret med håndjern og flere gange gjorde opmærksom på, at han ikke kunne få luft.

Martin Tobin har regnet sig frem til, at Chauvin på nogle tidspunkter lagde, hvad der svarer til 41,5 kilo vægt på Floyds hals.

- Han er presset ned mod asfalten, så asfalten spiller en stor rolle i at forhindre ham i at udvide brystkassen, forklarer Tobin ifølge New York Times.

Med sin forklaring bekræfter Tobin tilsyneladende den konklusion, som en retsmediciner kom frem til - nemlig at Floyds død var forårsaget af det greb, Chauvin fastholdt ham i.

I de foregående dage har overordnede politifolk forklaret i retten, at Chauvin havde forbrudt sig mod politiets regler for magtanvendelse under anholdelsen af Floyd.

Derek Chauvin har nægtet sig skyldig i anklagerne om drab.

Chauvins forsvarsadvokater argumenterer for, at indtagelse af narkotika spillede en rolle i Floyds død.

Men lungespecialisten mener, at selv en sund og rask person, der ikke var påvirket af stoffer, ville være død under de samme omstændigheder.

- Et sundt menneske, der blev udsat for det, hr. Floyd var udsat for, ville være død som resultat af, hvad han blev udsat for, siger Martin Tobin ifølge New York Times.

/ritzau/