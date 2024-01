Ekspert: USA's angreb i Yemen kan gøre Houthi-bevægelsen mere populær

USA og Storbritannien har her til morgen angrebet Houthi-bevægelsen i Yemen.

Med støtte fra flere lande, herunder Danmark, har de gennemført angreb mod militære mål som blandt andet luftforsvarssystemer og våbenlagre, oplyser Det Hvide Hus i en erklæring på dets <u>hjemmeside</u>.

Efter Hamas' angreb på Israel i oktober og den efterfølgende krig, har houthierne affyret missiler mod Israel og angrebet forskellige skibe i Det Røde Hav. Blandt andet blev et containerskib fra Mærsk ramt af missilangreb i december.

USA's og Storbritaniens angreb er en “direkte reaktion” på Houthi-bevægelsens angreb på skibe i Det Røde Hav, lyder det fra den amerikanske præsident, Joe Biden, erklæringen.

Efter nattens angreb har houthierne allerede gengældt angrebet med flere små angreb, men flere eksperter, herunder Kristeligt Dagblads Mellemøsten-korrespondent, formoder, at der vil komme et større modangreb.

Så hvad kan man forvente, at der vil ske herfra?

Ifølge Maria-Louise Clausen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er det sandsynligt, at angrebet i Yemen kan motivere houthierne til at begå yderligere angreb.

“Lige nu tyder meget på, at houthierne er ivrige efter at vise, at de ikke kan afskrækkes, og at de ikke er bange for USA,” siger hun.

Blandt andet har Houthi-bevægelsens ledelse ifølge AFP udtalt, at USA og Storbritannien kommer til at betale “en høj pris”. Og ligesom sine allierede i Hizbollah og Iran er houthierne imod USA og Israel. Bevægelsen har et slogan, der oversat til dansk lyder:

“Gud er stor, død over USA, død over Israel, forbandelse over jøderne, sejr til islam.”

“Det er en central del af houthiernes propaganda, at USA har for stor indflydelse i regionen,” siger Maria-Louise Clausen.

Når USA angriber bevægelsen i Yemen, kan houthierne derfor bruge det som et bevis på, at USA er den største fjende, hvilket vil øge både den regionale og befolkningen i Yemens opbakning til bevægelsen.

“Nogen vil nok gå så langt som at sige, at USA’s angreb er en mulighed for houthierne. Angrebet vil øge de anti-amerikanske følelser i befolkningen, som vil gøre houthierne mere populære,” siger hun.

Og det har houthierne brug for. Houthierne er den ene part i den krig, der i årevis har udspillet sig i Yemen, og som ifølge FN har ført til den største humanitære katastrofe i verden. Den anden part i krigen er en koalition ledet af Saudi-Arabien, som er støttet af USA. Houthierne, der er en shiamuslimsk oprørsgruppe, har i dag kontrollen over Yemens hovedstad, Sanaa, og det nordlige Yemen.

Når USA angriber houthierne, kan det være med til at aflede opmærksomheden fra houthiernes problemer med korruption og manglende hjælp til befolkningen og i stedet flytte fokus over på den eksterne fjende. Houthierne bruger derfor USA's angreb til at legitimere, at de vil fokusere på militære tiltag i stedet for den humanitære katastrofe, forklarer Maria-Louise Clausen.

“De kan jo nu sige, at de er under angreb, og det er de nødt til. Og det er i deres interesse,” siger hun.

Det er vanskeligt at sige, præcis hvordan houthierne vil reagere, og om de vil angribe andre steder end i Det Røde Hav, hvor de indtil videre har angrebet.

“Det er både et spørgsmål om, hvad de vil, og hvad de kan. Man kunne forestille sig, at hvis det er muligt, så vil de gerne gøre noget, der kan få internationale opmærksomhed,” siger Maria-Louise Clausen.

På den anden side er det hendes vurdering, at houthierne under ingen omstændigheder ønsker at gå ind i en fuldbyrdet konflikt med USA. Så hvert eneste angreb vil fra nu af være en nøje afvejning, forklarer hun.

"Der er en frygt og mulighed for yderligere eskalering, fordi et potentielt modangreb fra houthierne kan risikere at føre til amerikanske tab. Det vil være vanskeligt for USA ikke at reagere, hvis det er tilfældet," siger hun.