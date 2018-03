Ekspert: Nordkorea har alt at vinde ved forhandlinger

USA og Nordkoreas statsledere ser ud skulle mødes for første gang nogensinde. Nordkorea har alt at vinde.

Efter års sanktioner, trusler og benhård retorik er der opblødning mellem USA og Nordkorea. USA's præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un skal mødes til maj.

Det er en sejr for Nordkorea, vurderer major Thomas Galasz Nielsen ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet.

I årtier har det internationale samfund og USA forsøgt at stoppe Nordkoreas atomprogram.

Det har slået fejl, og Nordkorea har nu atomvåben. Derfor har Nordkorea alt at vinde, hvis de kan få fjernet nogle af de hårde sanktioner, landet er pålagt.

- Dette her er et mega PR-stunt for den nordkoreanske regering. Atomprogrammet har gjort præcist det, det skulle. Det har sikret deres sikkerhed, og det har fået USA til forhandlingsbordet.

- Det har opnået alt det, de håbede, så jeg kan ikke se, at de skulle opgive det nu.

- Det kan godt være, at USA ikke har spist verdens største kamel endnu, men den er lagt på tallerkenen foran dem. Nu må vi se, om Trump vil spise den, siger Thomas Galasz Nielsen.

Han ser da heller ikke de store muligheder for, at USA kan opnå sit mål om, at Nordkorea ikke må være en atommagt, via mødet.

- Jeg er nok lidt pessimistisk, for jeg tror, at USA vil have nogle meget ultimative krav til Nordkoreas atomprogram. Og Nordkorea kan ikke opgive programmet.

- Man kan måske få dem til ikke at udvikle på det i en periode og holde inde med missiltests. Men Nordkorea ved, at deres atomprogram er deres eneste mulighed for at have en stemme i verden, så de kan ikke opgive det, siger major Thomas Galasz Nielsen.

Mødet kommer nu, netop fordi programmet er på plads, og at Nordkorea lider under sanktioner.

- Nordkorea har kørt en hård retorik, men er nået til et sted, hvor det spor ikke fører dem videre. De har nået, hvad de ville, men sanktionerne er blevet skærpet det seneste år og gør virkeligt ondt.

- Nu har de den atombombe, der kan bringe USA til forhandlingsbordet, så nu prøver de på en blødere linje for at få ophævet sanktionerne og få bragt Nordkoreas tættere på resten af verden, siger Thomas Galasz Nielsen.

/ritzau/