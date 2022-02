Vesten har med første bølge af sanktioner valgt at ramme det russiske magtcentrum ved at gå efter rigmænd, som er nære kontakter til præsident Putin. Men sanktionerne vil næppe gøre særligt ondt

På papiret ejer den russiske præsident, Vladimir Putin, ikke alverden. Så ingen kan beskylde ham for, at han har brugt sin nærmest uindskrænkede magt til at rage rigdomme til sig.