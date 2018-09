Ekspert: Sverigedemokraterna vandt mandat med syv stemmer

Ifølge en matematiker var det få stemmer, der afgjorde en kamp om et mandat mellem SD og Centerpartiet.

Kun syv stemmer har adskilt Sverigedemokraterna og Centerpartiet i kampen om et mandat til Riksdagen efter søndagens valg.

Det viser en beregning, som Svante Linusson, der er professor i matematik ved Det Kongelige Institut for Teknologi i Stockholm (KTH), har lavet. Det skriver Sveriges Radio.

Mandag kom det frem, at et valgdistrikt i det nordlige Västre Götland havde byttet rundt på stemmesedler til riksdagsvalget og et lokalvalg.

Da fejlen blev rettet, betød det, at Sverigedemokraterna retteligt fik ét mandat mere, mens Centerpartiet mistede ét.

- Det står meget tæt mellem Sverigedemokraterna og Centerpartiet om det sidste mandat. Havde Centerpartiet haft syv stemmer mere, havde de fået det sidste mandat i stedet for Sverigedemokraterna, siger professoren, der også er sagkyndig ved det svenske valgnævn.

Ifølge Svante Linusson plejer resultatet ikke et være så lige i riksdagsvalget. Ofte er det flere hundrede stemmer, der adskiller, forklarer han.

- Men det kan skille med bare et par stemmer, og det kan tilmed blive lige. I så fald siger loven, at det er lodtrækning, som afgør, hvem der får det sidste mandat, siger han til Sveriges Radio.

Lars Aden Lisinski fra den svenske valgmyndigheds pressetjeneste fortæller til den svenske avis Expressen tirsdag ved middagstid, at han ikke ved, om tallet syv kommer fra valmyndigheden eller ej.

Derfor kan han ikke bekræfte, om det kun er syv stemmer, der adskiller Sverigedemokraterna og Centerpartiet i det pågældende valgdistrikt.

Dog siger han, at stemmeantallet mellem de to partier i distriktet er tæt.

- Det er ikke bare stemmerne fra Sverigedemokraterna og Centerpartiet, som er indblandet i denne her beregning. Alle de andre partiers stemmer spiller også en rolle, siger Lars Aden Lisinski.

Skiftet af mandatet betød, at Alliansen med de borgerlige partier, hvor Centerpartiet indgår, mistede et mandat i den samlede optælling.

Den rødgrønne blok med socialdemokraten Stefan Löfven i spidsen fører derfor med 144-142 over Alliansen med Ulf Kristersson fra Moderaterna som statsministerkandidat.

Sverigedemokraterna står uden for blokkene med 63 mandater.

Valgresultatet er dog fortsat kun foreløbigt. Først senere på ugen ventes det endelige resultat.

