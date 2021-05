Eksperter baner vej for brug af coronavaccine til børn i USA

Ingen 12-15-årige, som har fået vaccinen fra Pfizer og BioNTech, er blevet syge med covid-19, viser forsøg.

Det er planen, at amerikanske delstater skal begynde at vaccinere børn ned til 12 år med covid-19-vaccinen fra selskaberne Pfizer og BioNTech.

Det sker, efter at rådgivere for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) onsdag enstemmigt har givet deres opbakning til planen i en afstemning.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, godkendte mandag brug af vaccinen fra Pfizer og BioNTech til børn mellem 12 og 15 år.

Vaccinen har hidtil været godkendt til unge ned til 16 år.

I sidste uge indledte vaccineproducenterne så den formelle proces for at få den godkendt til de 12-15-årige.

Allerede tirsdag begyndte nogle delstater, herunder Georgia, Delaware og Arkansas, at tilbyde vaccinen til unge teenagere. Imens oplyste covid-19-myndigheder i Californien, at familier fra torsdag kan begynde at lave aftaler for vaccination af unge mennesker.

Det Rådgivende Udvalg for Vaccinering (Acip), der kommer med anbefalinger til CDC, har onsdag stemt for at støtte vaccinationen af de 12-15-årige med stemmerne 14-0.

Det sker, efter at eksperter har gennemgået forsøgsresultater og fundet, at ingen i den pågældende aldersgruppe, som havde fået vaccinen, blev syge med covid-19. Der opstod heller ingen alvorlige allergiske reaktioner.

På den baggrund vurderes vaccinen at være 100 procent effektiv i forhold til at forhindre sygdom blandt unge.

CDC-direktør Rochelle Walensky siger, at anbefalingen vil åbne for vaccination af omkring 17 millioner unge.

Dette vil "mindske smitten i de unges familier", siger professor Henry Berstein, der er medlem af Acip.

- Det vil bidrage til immunitet i samfundet, og det giver børnene mulighed for på mere sikker vis at vende tilbage til sommerlejre og personligt fremmøde i skolen, siger han.

Ifølge tal fra CDC er omkring en tredjedel af alle voksne amerikanere færdigvaccineret. Dog er tempoet i vaccineudrulningen aftaget de seneste uger.

I begyndelsen af maj meddelte præsident Joe Biden, at 70 procent af den voksne befolkning skal have fået mindst ét vaccinestik inden 4. juli, som er USA's uafhængighedsdag.

Samme dato skal mindst 160 millioner voksne være færdigvaccinerede. Det svarer til knap halvdelen af hele landets befolkning på knap 333 millioner indbyggere.

Pfizer og BioNTechs vaccine bliver i Danmark givet til unge ned til 16 år.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er i øjeblikket i gang med at vurdere, om vaccinen også kan godkendes til 12-15-årige i Europa.

Mandag oplyste EMA, at afgørelsen kan komme allerede i slutningen af maj.

/ritzau/Reuters