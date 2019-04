Eksperter tvivler på gengældelse: Christchurch-forbindelsen til Sri Lanka halter

Påskens omfattende massakre på kirker og hoteller i Sri Lanka var planlangt længe inden moské-angrebet i Christchurch, mener terroreksperter, som dermed undsiger både Islamisk Stat og den srilankanske regering

Sri Lankas kristne familier og de øvrige ofre for påskens terrorangreb på kirker og turisthoteller i østaten i Det Indiske Ocean er stadig lamslåede over omfanget og brutaliteten af de i alt syv selvmordsattentater, som påskemorgen ramte tre kirker og fire hoteller i tre forskellige byer. Dødstallet er nu vokset til mindst 321 dødsofre, heriblandt 45 børn, mens over 500 blev såret under den værste massakre, landet har oplevet, efter at flere årtiers blodig borgerkrig sluttede for 10 år siden.

Præcist 48 timer efter, at den første bombe eksploderede i St. Anthony-kirken i hovedstaden Colombo klokken 8.30 påskemorgen, stod landet i går stille i tre minutter som led i den nationale landesorg. Alle flag var på halv, al salg af alkohol indstillet, radio og tv sendte særlige musikprogrammer.

Landet spørger stadig sig selv, hvorfor hundredevis af kristne, men også lokale og udenlandske turister blev mål for islamisk terror i et land, hvor de etniske og religiøse skillelinjer sædvanligvis går mellem det sengalesiske, buddhistiske flertal på den ene side og de overvejende tamilske muslimer og kristne på den anden.

Sri Lankas viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene bekræftede i går over for parlamentet, at attentaterne blev gennemført af den lokale islamistiske organisation National Thowheed Jama’ath med støtte fra en indisk organisation, som er en aflægger af den bangladeshiske terrororganisation Jamaat-ul-Mujahideen.

Som ved tidligere terroraktioner har Islamisk Stat taget skylden for angrebet. De lokale jihadister var Islamisk Stats krigere, sagde terrororganisationens propagandakontor Amaq i går, og angrebet var rettet mod ”medlemmer af den USA-ledede koalition og kristne i Sri Lanka”.

Islamisk Stat nævner dermed ikke med et eneste ord moské-angrebet i Christchurch i New Zealand, hvor en højreekstremistisk australsk terrorist dræbte 50 muslimer og sårede yderligere 50 under fredagsbønnen den 15. marts.

Få timer tidligere havde den srilankanske viceforsvarsminister ellers erklæret over for parlamentet, at påskemassakren var en gengældelsesaktion for attentatet i New Zealand.

Meddelelsen er blevet modtaget med skepsis fra terroreksperter, som ikke tror på, at massakren mod de kristne i Sri Lanka blev udløst af attentatet mod muslimer på New Zealand. Den newzealandske sikkerhedsekspert Paul Buchanan siger for eksempel til avisen New Zealand Herald, at koordineringen af de syv samtidige attentater kræver længere forberedelsestid end den måned, der er gået siden angrebet i Christchurch. Det samme siger professor Rikard Jalkebro fra det skotske St. Andrews Universitets Center for Terrorstudier.

”Det kan være bekvemt at skyde skylden i retning mod New Zealand, men angrebet i Sri Lanka var formentlig under planlægning længe inden. Det tager tid at samle og indsmugle sprængstof og detonatorer, fremstille bomberne og tjekke, at de fungerer. Dertil kommer, at der var tale om selvmordsattentater. Man bliver ikke selvmordsterrorist fra den ene dag til den anden. Det kræver en form for indoktrinering, også selvom der kan have været et favorabelt miljø i Sri Lanka, hvor De Tamilske Tigre benyttede selvmordsaktioner i borgerkrigen,” siger Rikard Jalkebro.

Han peger på, at denne type storstilede angreb med flere attentater på én gang er blevet vanskeligere at gennemføre i de vestlige lande, hvor efterretningsvæsenet er blevet bedre til at opfange og standser en lang række terrorplaner, hvorimod Sri Lankas myndigheder ikke reagerede tilstrækkeligt effektivt på oplysninger allerede i sidste måned om, at et angreb var på vej.

”Det kan gøre det mere attraktivt at gennemføre angreb andre steder end i Europa. Men grundlæggende handler international terror om at sprede rædsel over hele verden og bevise, at Vesten, symboliseret i kristne og i vestlige turister, ikke kan vide sig sikre nogen steder i verden,” siger Jalkebro.