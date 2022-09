Eksperter: Gaslækage stiller Rusland dårligt

Lækagen fra gasrør i Østersøen ud for Bornholm har skabt spekulationer om russisk sabotage. Men Rusland har ingen interesse i at ødelægge sin egen mulighed for at sende gas til Europa

Mens den danske søfartsmyndighed tirsdag oprettede spærrezoner for skibstrafikken nær Bornholm efter lækager fra gasledninger på havets bund, talte danske og europæiske politikere om et muligt sabotageangreb ud for den danske ø.

Dagen forinden havde danske F-16-kampfly opdaget, at bobler steg op af farvandet sydøst for Bornholm. Tirsdag bekræftede danske myndigheder, at der var to lækager på gasrørledningen Nord Stream 1 og en på ledningen Nord Stream 2, som begge løber fra Rusland gennem Østersøen til Tyskland. Tysklands regering frygter et målrettet angreb på den europæiske gasinfrastruktur og de europæiske gasmarkeder, skriver Der Spiegel. Det er en "ekstraordinær situation”, sagde også statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag under et besøg i Polen, hvor hun deltog i åbningen af gasledningen Baltic Pipe.