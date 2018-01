Eksperter: Svær kamp mod falske nyheder

Både Storbritannien og Frankrig har i denne måned annonceret initiativer mod falske nyheder. EU har tidligere nedsat en ekspertgruppe til at undersøge problemet

”Paven støtter Trump”. Budskabet blev delt igen og igen på de sociale medier såsom Facebook, Twitter og Instagram under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

”Facebook fjernede ikke historien, selvom det tydeligvis var en falsk nyhed,” siger Jan van Dijk, professor i kommunikationsvidenskab ved universitetet i Twente i Holland og medforfatter til den kommende bog ”Internet and Democracy in the Network Society” (Internet og demokrati i netværkssamfundet).