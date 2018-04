Eksperter undersøger giftangreb trods nattens luftangreb

Eksperter påbegynder undersøgelse af det formodede kemiske angreb i Douma, trods Vestens luftangreb i Syrien.

På trods af nattens luftangreb i Syrien vil våbeneksperter lørdag begynde en undersøgelse af det formodede kemiske angreb i Syrien.

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW, oplyste tidligere på ugen, at eksperter lørdag ville begynde at undersøge, hvorvidt der har fundet et angreb med giftige kemikalier sted i den syriske by Douma.

Ifølge oplysninger fra Douma blev over 40 personer dræbt af det kemiske angreb. Flere hundrede mennesker skal derudover være blevet forgiftet.

Det vestlige samfund mener, at det syriske Assad-regime stod bag angrebet. Både Syrien og landets russiske allierede afviser dog alle anklager.

Men inden OPCW har nået at påbegynde de planlagte undersøgelser, har USA, Storbritannien og Frankrig natten til lørdag lanceret et koordineret luftangreb i Syrien, som modsvar til det formodede kemiske angreb.

De tre vestlige lande har sendt mere end 100 missiler mod Syrien, der skulle ramme militære mål, som huser kemiske våben.

Trods nattens angreb går eksperterne fra OPCW lørdag i gang med undersøgelsen, der skal få de faktuelle oplysninger omkring det mulige kemiske angreb på plads.

Organisationen skal udelukkende afgøre, hvorvidt der har været anvendt kemiske våben, og ikke udpege de ansvarlige.

I 2013 skulle Syrien have elimineret alle regiments kemiske våben. Men OPCW har endnu ikke kunnet bekræfte, at alle kemiske våben er udryddet.

OPCW arbejder tæt sammen med FN's sikkerhedseksperter for at "vurdere situationen og sikre teamets sikkerhed", oplyser OPCW.

Både Syrien og Rusland har meldt ud, at de vil garantere eksperternes sikkerhed.

/ritzau/AFP