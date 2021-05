Eksperter: Våbenhvile er næppe langtidsholdbar løsning

Det er for tidligt at juble over våbenhvile i Gaza. På lang sigt er problemerne ikke løst, mener eksperter.

Verdenssamfundet bør være meget bekymret for langtidsholdbarheden i den våbenhvile, som er indgået mellem Israel og Hamas-bevægelsen.

Sådan lyder det fra flere internationale eksperter.

De dybereliggende problemer er nemlig langtfra løst, siger Yossi Mekelberg, som er professor og mellemøstforsker med tilknytning til tænketanken Chatham House, til NBC News.

- Til syvende og sidst retfærdiggør Hamas og Netanyahu (Israels premierminister, red.) den anden sides eksistens. Deres eksistens er baseret på konfrontation og ikke samarbejde, siger han.

- Jeg mener ikke, at fred ligger lige rundt om hjørnet.

Efter 11 dage med bombardementer og angreb fra begge sider og hundredvis af dræbte civile trådte en våbenhvile for Gazastriben i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid - klokken 01.00 dansk tid.

Også Hugh Lovatt, som er mellemøstenekspert ved tænketanken European Council on Foreign Relations, udtaler til det amerikanske medie, at situationen mellem Israel og palæstinenserne generelt er uholdbar.

Han mener, at en varig løsning kræver en anden tilgang til fredsprocesser.

Den svenske lektor og mellemøstenekspert ved Linnéuniversitetet Anders Persson har også sine forbehold.

- Mange kalder det for en minimalistisk våbenhvile, hvor man bytter fred for fred, siger Persson til det svenske nyhedsbureau TT.

Han vurderer dog, at parterne mener våbenhvilen seriøst.

/ritzau/