Eksperter vil granske Estonia-forlis efter nye fund på vrag

Dykkere har fundet et stort hul i skroget på "Estonia", der sank i 1994 med 852 dødsofre til følge.

Et tv-hold har ved hjælp af en dykkerrobot fundet et stort hul i siden af den forliste passagerfærge "Estonia", der sank i Østersøen i 1994.

Fundet sår tvivl om konklusionerne i en havarirapport, der slog fast, at forliset skyldtes, at færgens bovport blev revet løs.

Det skriver flere norske medier mandag, heriblandt VG.

Fundet skete i forbindelse med optagelserne til en ny dokumentarserie om ulykken, der kostede 852 mennesker livet.

Ved hjælp af dykkerrobotten fandt tv-holdet et hul, der måler fire meter i højden og 1,2 meter i bredden.

Professor i maritim teknik Jørgen Amdahl, der medvirker i dokumentaren, mener, at fundet giver anledning til nye undersøgelser af forliset.

- Når man har fundet noget nyt, forpligter man sig efter min mening til at undersøge det og prøve at komme med en forklaring, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge Jørgen Amdahl må hullet være påført færgen med en kraft på mellem 500 og 600 ton.

Ingen har været nede ved skroget, siden der i 1995 blev indgået en gravfredspagt mellem Finland, Estland, Letland, Danmark, Rusland og Storbritannien.

Ifølge aftalen er "Estonia" fredet som gravplads. Dermed er al dykning ved vraget forbudt.

I Estland er man enig i, at de nye fund bør undersøges nærmere.

- Hvorvidt denne skade havde noget at gøre med tragedien, må vores tekniske eksperter vurdere nærmere. Så må politikerne afgøre, om der er behov for yderligere undersøgelser, siger Mart Luik, der er rådgiver for den estiske udenrigsminister.

Havarikommissionen slog efter tragedien fast, at det var den løsrevne bovport, som var årsagen til, at skibet sank.

Det har dog været et mysterium for mange, hvordan færgen kunne synke på under en time.

I en fælles erklæring understreger regeringslederne i Finland, Sverige og Estland, at de har tillid til konklusionerne i havarikommissionens rapport fra 1997.

De nye oplysninger vil dog alligevel blive gennemgået, understreger de. Det skal dog ske i henhold til gravfredsaftalen.

- Den grundlæggende hensigt med denne aftale er at beskytte "M/S Estonia" som sidste hvilested for ofrene for katastrofen mod enhver forstyrrende aktivitet.

- Vores lande vil arbejde tæt sammen i denne sag, og Estland - som flagstat - skal lede processen, hedder det i erklæringen.

Dokumentarserien "Estonia - fundet, der ændrer alt" kan ses på streamingtjenesten Dplay.

