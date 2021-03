Ekspertråd ser svigt af ofre for menneskehandel i Danmark

Myndighederne skal ikke presse ofre for menneskehandel med fokus på hurtig hjemrejse, hedder det i rapport.

Danmark bør tage bedre hånd om ofre for menneskehandel, påpeger Europarådets ekspertgruppe for bekæmpelse af menneskehandel (Greta). Rådet har onsdag udsendt en rapport om Danmark.

Den fokuserer blandt andet på de mange børn, særligt marokkanske drenge, der ifølge rapporter fra Røde Kors forsvinder fra asylcentre.

Greta "opfordrer danske myndigheder til at blive bedre til at identificere børn som ofre for menneskehandel, særligt uledsagede mindreårige asylansøgere".

Samtidig anerkender Greta, af Danmark med etableringen af flere børnehuse i landet har gjort fremskridt mod at hjælpe disse børn. Men ikke nok.

Desuden nævnes det, at Danmark har etableret et nationalt referencesystem, som samler myndigheder og ngo'er lokalt, regionalt og nationalt. Det er et skridt i den rigtige retning.

Ekspertrådet påpeger mere generelt, at man i Danmark bør blive bedre til at identificere ofre for menneskehandel.

Den mest almindelige form for menneskehandel i Danmark er ifølge rapporten knyttet til seksuel udnyttelse. Dernæst gælder det sager om tvangsarbejde og tvungen kriminalitet.

I perioden 2011 til 2015, som Greta har analyseret, blev der årligt i gennemsnit registreret mellem 60 og 93 ofre for menneskehandel.

Der lægges vægt på, at Danmark i henhold til den europæiske konvention om menneskehandel skal hjælpe med at tage hånd om og sikre kompensation til ofrene.

Sjældent får offeret fuld kompensation, da menneskehandleren "enten ikke er fundet, forsvundet eller har erklæret sig ruineret."

Der foreslås en kompensationsfond. For ofre, der har lidt alvorlig skade, og når der ikke er andre kilder til kompensation, skal staten yde kompensation.

Det påpeges også, at Danmark bør sikre, at ofrene er sikre, hvis de skal tilbage til et tredjeland. Der skal foretages en risikovurdering, så de ikke udsættes for andre forbrydelser af samme karakter.

- Greta appellerer igen til myndighederne om at gennemgå love og regler, for at sikre at ofre for menneskehandel får tid til at komme sig og reflektere, fremfor en tidsfrist til at forberede deres afrejse, hedder det i rapporten.

Samme beskyttelse af ofre - og vidner - skal ydes under retssager i Danmark. Det anbefales i rapporten, at der beskikkes en advokat, så snart der er mistanke om, at en person er offer for menneskehandel.

Hvad angår tvangsarbejde, bør myndighederne sikre et stærkere samarbejde med fagforeninger, da de kan bidrage til at identificere ofre.

Rapporten er baseret på dialog med blandt andet danske myndigheder og ministerier, Sandholmlejren, Reden og Gadejuristen.

Greta blev oprettet i forlængelse af Europarådets konvention om bekæmpelsen af menneskehandel, der trådte i kraft i 2008.

Eurorådet er en international organisation fra 1949, som har fokus på menneskerettigheder, retsstaten og demokrati.

/ritzau/