Eksplosion dræber ukrainsk betjent i russiskkontrolleret by

En politibetjent er død efter en eksplosion i den ukrainske by Melitopol, som er kontrolleret af Rusland.

Det oplyser en lokal afdeling af Ruslands indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Eksplosionen fandt sted ved et indgangsparti til en boligblok tidligt torsdag morgen. To politibetjente blev såret.

Den ene - en ukrainer - døde efterfølgende af sine kvæstelser.

- I dag omkring klokken 05.15 var der en eksplosion ved indgangen til en beboelsesejendom i Melitopol.

- To politimænd blev kvæstet og indlagt på hospitalet. Efterfølgende afgik den ene ved døden, skriver det russiske indenrigsministerium i en udtalelse.

Ifølge den ukrainske borgmester i byen, Ivan Fedorov, var den dræbte betjent gået over til "fjenden".

Med andre ord arbejdede han for Rusland.

- Enhver kollaboratørs vej er forudsigelig: I går bedrag, i dag panik, i morgen massakre, siger Ivan Fedorov ifølge AFP.

Melitopols borgmester befinder sig ikke selv i byen. Han arbejder fra et område, som er under ukrainsk kontrol.

Ivan Fedorov siger videre, at den dræbte betjent ikke kun arbejdede for russerne, men at han "også narrede sine medarbejdere til at blive forrædere".

Melitopol blev indtaget af russiske styrker kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Byen ligger i den sydøstlige del af landet i regionen Zaporizjzja, som Rusland hævder at have annekteret.

Den påståede annektering fandt sted efter en folkeafstemning sidste år, hvor et flertal af indbyggerne ifølge Rusland stemte for løsrivelse fra Ukraine.

Resultatet af folkeafstemningen blev af udlandet og Ukraine kritiseret for at være dybt utroværdigt og manipuleret.

Samtidig med Zaporizjzja blev der afholdt folkeafstemninger i Donetsk, Luhansk og Kherson. Også her konstaterede Rusland, at regionerne ikke længere hørte til Ukraine.

