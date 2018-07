Eksplosion på fyrværkerifabrik koster 24 livet i Mexico

Brandfolk og politibetjente er blandt de døde, efter at en række eksplosioner rystede by nord for Mexico City.

24 mennesker er omkommet i en række eksplosioner på en fyrværkerifabrik nord for Mexicos hovedstad, Mexico City.

Blandt de dræbte er fire brandmænd og to politifolk, der blev tilkaldt stedet efter den første eksplosion. Det oplyser lokale embedsmænd.

Videooptagelser fra en nærtliggende vej viser en stor røgsky stige op fra området omkring byen Tultepec.

Myndighederne i området oplyser, at fire bygninger blev jævnet med jorden under eksplosionerne. Regeringen i staten Mexico oplyser, at otte indbyggere i Tultepec er omkommet i ulykken.

Myndighederne mangler fortsat at identificere flere af de omkomne.

Ud over de dræbte meldes 40 personer såret efter ulykken.

De er blevet transporteret til hospitaler i området.

