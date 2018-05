Eksplosion på politihovedkvarter i Indonesien dræber betjent

I Surabaya, der søndag blev ramt af et selvmordsangreb, er der sket en eksplosion på politiets hovedkvarter.

Der er sket en eksplosion på det indonesiske politis hovedkvarter i landets næststørste by, Surabaya, mandag morgen lokal tid. Mindst en politibetjent er dræbt.

Det oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er fortsat sparsomt med oplysninger om eksplosionen. Flere internationale nyhedsbureauer rapporterer, at der er tale om et angreb med et køretøj.

Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

- Der har været en eksplosion, men vi ved ikke, hvad der præcist er sket, siger talsmand for politiet Frans Barung Mangera ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, dagen efter at 14 mennesker søndag morgen blev dræbt i et tilsyneladende koordineret selvmordsangreb på tre kirker i netop Surabaya.

Indonesisk politi har tidligere oplyst, at alle angriberne kom fra den samme familie, og at de forinden havde opholdt sig i Syrien.

Indonesiens øverste politichef, Tito Marnavian, fortalte søndag, at faderen i familien detonerede en bilbombe. To sønner på 16 og 18 år brugte en motorcykel, mens moren deltog i et tredje angreb sammen med to børn på 9 og 12 år.

Islamisk Stat (IS) har taget skylden for søndagens selvmordsangreb.

Sent søndag aften skød og dræbte indonesisk politi desuden en mand, som mistænkes for at være en islamistisk militant. Det skete efter en eksplosion i mandens lejlighed i byen Sidoarjo, der ligger nær Surabaya.

Eksplosionen i lejligheden dræbte ifølge nyhedsbureauet dpa mandens hustru og et barn. Efterfølgende skød og dræbte politiet den mistænkte, fordi han angiveligt holdt en detonator til en bombe.

