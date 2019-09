Mindst 15 er såret i eksplosion nær afghansk valgsted

Taliban har truet med at angribe afghansk valg. Eksplosion har fundet sted i by, men baggrunden kendes ikke.

En eksplosion har fundet sted nær et valgsted i den afghanske by Kandahar, bekræfter lokale embedsmænd.

Det sker, blot en time efter at vælgerne er begyndt at stille sig i kø for at afgive deres stemmer. Det skriver flere nyhedsbureauer.

En chef for et lokalt hospital fortæller, at 15 mænd er bragt til hospitalet.

- Der skete en eksplosion uden for et valgsted i Kandahar, og 15 personer - alle mænd - blev såret og er bragt til hospitaler, siger hospitalschefen Naimatullah, der kun har et navn, til AFP.

Ingen militante grupper har taget ansvar for eksplosionen.

Afghanistan går lørdag til valg, og den islamistiske bevægelse Taliban har truet med at angribe valghandlingen og opfordret folk til at blive hjemme.

Millioner af afghanere ventes at stemme ved lørdagens præsidentvalg.

Op til valget er over 170 civile blevet dræbt, og flere end 300 såret i angreb, som Taliban har stået bag.

Taliban har i dag kontrol over et større område end på noget tidspunkt siden 2001, hvor den blev væltet fra magten af en koalition under ledelse af USA.

For at bekæmpe eventuelle angreb fra Taliban på valgdagen har Afghanistans regering ifølge nyhedsbureauet Reuters indsat omkring 100.000 politifolk og soldater.

Alligevel er det ventet, at hundredvis af skoler og moskéer, der skal fungere som valgsteder, vil holde lukket på grund af truslerne.

Vestlige kilder i hovedstaden Kabul siger, at frygten for vold har dæmpet vælgernes lyst til at stemme. Mange forventer rekordlav valgdeltagelse.

