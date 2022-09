Eksplosion ryster Stockholm og forårsager skade på bygning

For anden nat i træk er området nær den svenske hovedstad blevet ramt af en eksplosion. Nu på Södermalm.

Endnu en eksplosion har ramt Sverige. Denne gang på den lille ø og bydel Södermalm i det centrale Stockholm natten til lørdag.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Politiet modtog kort efter midnat flere anmeldelser om, at der var hørt et højt brag i området.

Da betjente ankom til stedet, viste det sig, at der var sket en eksplosion uden for en lejlighedsbygning på Södermalm.

- Noget eksploderede i stueetagen eller på stueplan. Der er sket skader på bygningen, og vinduerne i et nærliggende hus er knust, siger efterforskningsleder ved Stockholms politi Jonas Widmark til Expressen.

En stor operation er blevet iværksat, og bomberyddere er tilkaldt.

Der er hidtil ingen meldinger om tilskadekomne.

Eksplosionen finder sted, et døgn efter at en etageejendom blev ødelagt af en eksplosion i Solna nord for Stockholm natten til fredag.

Her detonerede en sprængladning og forårsagede enorme skader i opgangen.

Ifølge den svenske tv-station SVT er en person blevet anholdt efter eksplosionen på Södermalm.

Der er ingen oplysninger om mistænkte eller anholdte i sagen fra Solna.

Også natten til onsdag var den gal. Her blev en mand alvorligt såret i en eksplosion ved en lejlighedsbygning i Åstorp i det nordlige Skåne.

Det blev efterfølgende oplyst, at hans tilstand var alvorlig, men stabil.

Svensk politi efterforsker hændelsen som et drabsforsøg.

Samme nat, mindre end en halv time efter eksplosionen i Åstorp, ramte en eksplosion det centrale Helsingborg cirka 20 kilometer sydvest for Åstorp.

Også her var eksplosionen sket ved indgangen til en etageejendom.

Her skete der materiel skade på ejendommen, men ingen personskade.

Umiddelbart efter de to eksplosioner natten til onsdag oplyste svensk politi, at der ville være tale om "et utroligt tilfælde", hvis der ikke var en sammenhæng.

/ritzau/