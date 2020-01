Eksplosion sårer flere i den svenske by Norrköping

Svensk politis nationale bombegruppe er på vej til Norrköping, som ligger 135 kilometer sydvest for Stockholm.

En kraftig eksplosion rystede onsdag en boligblok i bydelen Hageby i Norrköping. Flere personer blev lettere såret ved eksplosionen, men myndighederne har endnu ikke helt overblik over skadernes omfang.

- Der er ingen alvorlige skader, og vi har fået alle ud, siger Lennart Ågren ved redningstjenesten i Östergötland.

Eksplosionen blev meldt til politi og redningstjenester klokken 6.14 onsdag morgen.

Eksplosionen skete efter alt at dømme inde i en opgang.

Svensk politis nationale bombegruppe er på vej til Norrköping, som ligger omkring 135 kilometer sydvest for Stockholm.

Der har været flere eksplosioner i flere boligområder i Sverige i den seneste uge.

Natten til tirsdag blev en person såret, og omkring 50 andre blev evakueret efter to eksplosioner i to boligblokke i Husby og Kista nordvest for Stockholm.

Svensk politi har sagt, at det er ved at undersøge, hvorvidt de har forbindelse til en eksplosion ved en boligblok i Östermalm i Stockholm i sidste uge. Ingen kom noget til ved denne eksplosion.

Politiet og andre myndigheder udtrykker bekymring og overraskelse over en udvikling, hvor Sverige er blevet rystet af et stort antal eksplosioner.

Sveriges kriminalpræventive råd siger, at der skete 257 eksplosioner i landet sidste år. I 2018 var antallet 162.

- Vi så tidligere, at der blev anvendt håndgranater. Nu ser vi i stedet hjemmelavede sprængladninger blive anvendt som våben i konflikter, siger Stefan Hector, der er operativ chef i det nationale politi.

En bølge af skyderier har samtidig rystet Malmø, Stockholm og andre svenske byer i de seneste par år.

/ritzau/TT